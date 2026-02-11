Онищенко объяснил рост заболеваемости ОРВИ в России

Подъем заболеваемости не достиг критических цифр, в связи с этим оснований для принятия усиленных действий нет. Из-за погоды рост распространения ОРВИ понятен и находится под контролем.

Рост заболеваемости ОРВИ в России вызван климатическими факторами, заявил академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что число заболевших ОРВИ в России в первую неделю февраля увеличилось на 11,6%, зарегистрировано 742 тысячи случаев. При этом, число заболевших гриппом снизилось: на минувшей неделе зарегистрировано семь тысяч случаев.

Онищенко в беседе с газетой «ВЗГЛЯД» отметил, что в лидерах остаются группы H1N1 и H3N2. Коронавирус также входит в эту группу, закрепившись в человеческой популяции после пандемии и став сезонным, уточнил академик.

По его словам, подъем заболеваемости не достиг критических цифр, в связи с этим оснований для принятия усиленных действий нет. Из-за погоды рост распространения ОРВИ понятен и находится под контролем.

Ожидается, что начнут себя проявлять вирусы гриппа группы B, против которых россиян вакцинировали. Есть кандидаты, не вошедшие в число прививаемых, которые протекают более вязко и тяжело, рассказал эпидемиолог.

По мнению Онищенко, спад заболеваемости раньше марта-апреля ожидать не стоит, так как погодные условия предрасполагают к распространению этих инфекций.

Он посоветовал россиянам одеваться по погоде, соблюдать правила гигиены, полоскать горло и промывать нос водой с солью при возвращении домой, а также придерживаться правильного питания и принимать комплекс витаминов.

