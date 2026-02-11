Минздрав намерен изменить порядок выдачи больничных

В Минздраве планируют изменить порядок выдачи листков нетрудоспособности.

Так, в случае принятия решения о выдаче нетрудоспособности россиянину, который за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособным как минимум четыре раза, его медицинская документация будет направляться на рассмотрение врачебной комиссии.

Она будет решать вопрос о продлении листка нетрудоспособности, пишет РГ.

При этом изменения не затронут случаев выдачи листков нетрудоспособности при беременности, по уходу за больным членом семьи, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, которые требуют медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени придумали, как спасти от внезапной смерти. Впервые трём пациентам региона были успешно имплантированы подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы нового поколения.