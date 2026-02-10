В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости ОРВИ в РФ

Заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 11%, а коронавирусной инфекцией - на 10%. При этом заболеваемость гриппом снизилась, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тыс. случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года",- говорится в сообщении.

При этом число заболевших гриппом снизилось - на прошедшей неделе зарегистрировано 7 тыс. случаев, уточнили в ведомстве. Среди вирусов гриппа по прежнему доминирует A(H3N2).

По итогам последней недели 2026 года в России также зарегистрировано 6 тыс. случаев COVID 19 - это на 10,9% больше, чем на предыдущей неделе.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам быть внимательными к своему состоянию здоровья и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.