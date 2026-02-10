В Москве вырос спрос на стоматологов

Заработок российских стоматологов продолжает расти. Особенно это видно на примере Москвы, где высокие зарплаты сочетаются с дефицитом специалистов в клиниках. Об этом пишет сетевое издание Pravda.ru.

Выплаты стоматологам-ортопедам в столице достигли 750 тысяч рублей в месяц. За прошлый год их доходы выросли на 10%, что подтверждает сохранение высокого спроса на их услуги. Но средняя зарплата у этой специальности составляет 330 тысяч рублей. Растет и оплата труда стоматологов-терапевтов. Их средний доход вырос до 195 тысяч рублей, а верхняя планка может достигать 500 тысяч рублей в месяц. У специалистов остается высокая загрузка работой при стабильном спросе на услуги.

Зарплаты региональных стоматологов постепенно приближаются к заработку столичных коллег. Иногда они уже получают столько же или даже чуть больше. Прямо сейчас в Мончегорске Мурманской области ищут стоматолога-хирурга-имплантолога, которому обещают до 650 тысяч рублей в месяц.

Известно, что около 80% стоматологических клиник в Москве и Санкт-Петербурге могут работать без лицензии и с применением контрафактных препаратов, что повышает риски для пациентов. Все чаще слышны мнения экспертов, которые требуют более жесткого контроля качества и безопасности стоматологических услуг.