Александр Мясников заявил о большой проблеме современной медицины

Врач рассказал о привыкании бактерий к антибиотикам
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, что большой проблемой медицины и всего общества становится антибиотикорезистентность. Так называется способность вредоносных бактерий развиваться даже после воздействия антибиотиков, которые ранее их убивали. Об этом пишет сетевое издание Общественная служба новостей.
Полностью отказаться от противомикробных лекарств человек пока не может. Однако, часто люди принимают эти препараты в тех случаях, когда это совсем не нужно. При этом такое происходит даже по предписанию врачам.
«Мы можем не принимать антибиотики не по показаниям, не прекращать курс, как только стало лучше, а слушать врача — вот эти все общие слова. Но реальная проблема в том, что резистентность глобальная, что мы в животноводстве применяем те же антибиотики, что и для людей, что мы неправильно их применяем, причем в половине случаев по предписанию врача неправильно», — считает врач.
По его мнению, контроль за назначением антибиотиков необходимо существенно усилить. В США это уже практикуется - там врачи не могут выписывать антибактериальные лекарства без подписи клинического фармацевта. Но и там такая система дает сбои.
«Где антибиотики нужны, мы без них никуда не денемся. Проблема в том, что мы часто принимаем их, когда они не нужны, либо принимаем не те антибиотики или не ту дозу. Вот это основная ошибка», — заключил Александр Мясников.