Александр Мясников заявил о большой проблеме современной медицины

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, что большой проблемой медицины и всего общества становится антибиотикорезистентность. Так называется способность вредоносных бактерий развиваться даже после воздействия антибиотиков, которые ранее их убивали. Об этом пишет сетевое издание Общественная служба новостей.

© Вести Подмосковья

Полностью отказаться от противомикробных лекарств человек пока не может. Однако, часто люди принимают эти препараты в тех случаях, когда это совсем не нужно. При этом такое происходит даже по предписанию врачам.

«Мы можем не принимать антибиотики не по показаниям, не прекращать курс, как только стало лучше, а слушать врача — вот эти все общие слова. Но реальная проблема в том, что резистентность глобальная, что мы в животноводстве применяем те же антибиотики, что и для людей, что мы неправильно их применяем, причем в половине случаев по предписанию врача неправильно», — считает врач.

По его мнению, контроль за назначением антибиотиков необходимо существенно усилить. В США это уже практикуется - там врачи не могут выписывать антибактериальные лекарства без подписи клинического фармацевта. Но и там такая система дает сбои.