В ВОЗ прокомментировали новый случай вируса Нипах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала новый случай вируса Нипах. Он был зарегистрирован в Бангладеш.

«Риск мирового распространения болезни оценивается как низкий», – сообщается в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.

Случай заболевания вирусом произошел 28 января. Бангладеш уже проинформировал о нем ВОЗ. В больницу поступила женщина с вирусом Нипах и в тот же день скончалась. Вирус регистрировался и в Индии. Он считается смертельным, вакцины от этого вируса не существует. Вирус вызывает температуру и гибель клеток мозга.