Минздрав установил критерии для госпитализации пациентов с ковидом

Критерии для госпитализации при заболевании ковидом утверждены в клинических рекомендациях Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рекомендуется госпитализировать больных с целью предотвращения распространения инфекции COVID-19 с тяжелым и среднетяжелым течением COVID-19; относящихся к группе риска; по эпидемиологическим показаниям", - говорится в документе.

Из текста рекомендаций также следует, что среднетяжелое течение ковида характеризуется температурой тела больше 38 градусов, частотой дыхательных движений (ЧДД) более 22 циклов в минуту, одышкой при физических нагрузках и изменениями при рентгенографии. Тяжелое же течение болезни проявляется в виде таких симптомов, как частота дыхательных движений больше 30 в минуту, показатель насыщения кислородом гемоглобина менее или равным 93%, нарушение сознания, нестабильная гемодинамика, артериальное давление менее 60 мм ртутного столба, изменение в легких при КТ и других.

К группам риска тяжелого течения COVID-19 относятся лица старше 65 лет, граждане с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, онкозаболеванием, диабетом, гиперкоагуляцией, ВИЧ, циррозом печени. При этом к эпидемиологическим критериям госпитализации относят проживание в общежитии, коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания, гостиницах, проживание с лицами старше 65 лет и с лицами, страдающими хроническими заболеваниями. А также иногородних пациентов, проходящих стационарное лечение в иных медорганизациях при положительном результате теста на COVID-19.

Кроме того, пациенты, находящиеся в состоянии легкой степени тяжести из группы риска, госпитализируются для лечения COVID-19 I типа при насыщении крови кислородом по данным пульсоксиметрии 95%, температуре тела выше 38 градусов, ЧДД - 22. А пациенты, находящиеся в состоянии легкой и средней тяжести из группы по эпидпоказаниям, госпитализируются на койки для пациентов для лечения COVID-19 II типа.

Ранее ТАСС сообщал, что девять схем по лечению ковида в амбулаторных условиях утверждены Министерством здравоохранения России. В пресс-службе Минздрава пояснили ТАСС, что схему лечения определяет врач, исходя из оценки состояния пациента.