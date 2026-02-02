Эксперт рассказал о выживаемости при детском раке

Выживаемость при детском раке в настоящее время в России составляет более 85%, при некоторых формах злокачественных новообразований она превышает 98%. Об этом сообщила директор НИИ детской онкологии и гематологии им. академика РАМН Л.А. Дурнова НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, президент национального общества детских гематологов и онкологов Светлана Варфоломеева.

"При определенных формах детских злокачественных новообразований выживаемость превышает 98% сегодня, а в целом выживаемость составляет более 85% при всех злокачественных новообразованиях у детей", - сказала Варфоломеева на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.

Она добавила, что если еще несколько лет назад тотальное облучение тела при подготовке ребенка к трансплантации костного мозга было сложной задачей, мало выполнимой, то сегодня это стало рутинной процедурой, которой можно обеспечить большинство пациентов.