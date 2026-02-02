Врач перечислил симптомы оспы обезьян

Оспа обезьян на первых стадиях может проявляться в головной и мышечной болях, а также провоцировать увеличение региональных лимфоузлов.

Об это рассказал кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог университетской клиники МГУ Георгий Викулов.

"Инкубационный период не превышает две недели. Но есть симптомы до появления развернутой клинической картины. Это мышечная боль, головная боль, может быть лихорадка, может быть увеличение региональных лимфатических узлов. Эти симптомы предшествуют появлению сыпи. Соответственно, когда уже возникают сыпь и волдыри, это уже развернутая клиническая картина", – цитирует врача РЕН ТВ.

Высыпания, как правило, покрывают ладони и ступни заболевшего, а в особенно тяжелых случаях становятся генерализированными и проявляются по всему телу. Это явление, как уточнил специалист, довольно болезненно и может сопровождаться зудом.

Длительность заболевания оспой обезьян, точно так же, как и ветряной, варьируется от двух до трех недель.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Московской области начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая подозрения на оспу обезьян.

