Детскому хирургу пересадили сердце

Врачи Волжского филиала НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Шумакова выполнили детскому хирургу пересадку сердца, сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области.

© Российская Газета

62-летнему мужчине потребовалась операция после инфаркта. Ему поставили диагноз — дилатационная кардиомиопатия.

В июне 2025 года больной лег на обследование в Центр Шумакова. Ему выполнили имплантацию трехкамерного электрокардиостимулятора, чтобы продлить жизнь родного органа. Сначала динамика была положительной, но в октябре волжанина включили в лист ожидания на трансплантацию.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. После операции пациент быстро восстановился, его выписали через 18 дней.

Все анализы у него в норме, на биопсии — никаких признаков отторжения. В феврале доктор планирует вернуться на работу в детскую больницу.

За 2025 год в Волжском было выполнено 16 трансплантаций сердца пациентам с терминальной стадией сердечной недостаточности, а также 67 пересадок почки, 24 — печени.