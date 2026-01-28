Актриса Анна Ардова победила рак - Mash

© Наталья Мущинкина

Актриса Анна Ардова поборола онкологическое заболевание и сейчас находится в состоянии устойчивой ремиссии. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 56-летняя заслуженная артистка России официально отнесена к III клинической группе. Это означает, что она прошла радикальное лечение и наблюдается врачами.

В 2017 году Ардовой удалили правую почку из-за злокачественной опухоли. С тех пор она находится под постоянным медицинским контролем.

Недавнее обследование выявило доброкачественное образование в кишечнике и аутоиммунное заболевание щитовидной железы, но состояние актрисы остаётся стабильным, а онкологический диагноз — в стадии ремиссии.