Врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом

В больницу поступил житель города Юрги. У мужчины было нарушено кровоснабжение правой ноги.

© РИА Новости

Как сообщает Минздрав региона, конечность была холодной, бордового цвета. Во время обследования врачи выявили тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза. Отмечается, что состояние пациента было критическим, не исключалась ампутация. Сосудистый хирург Александр Садовский выполнил малотравматичную операцию, удалив «через три доступа» 50-сантиметровый тромб, проходивший через всю ногу.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря профессионализму врачей мужчина сохранил конечность и через несколько дней смог ходить.