Минздрав сократил перечень препаратов при лечении гриппа

Перечень лекарственных средств с указанием необходимых доз, которые рекомендуются к применению при лечении гриппа, сокращен с более чем 50 наименований до 39. Это следует из приказа Минздрава, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из перечня лекарств, которые будут применяться к больным гриппом пациентам, исключены психостимуляторы, пенициллины, тетрациклины, макролиды и другие средства. Среди новых препаратов появились "Арбидол", "Риамиловир", "Нафазолин", "Фенилэфрин" и "Умифеновир".

Кроме того, в документе утверждены обследования, которые включают до 27 лабораторных тестов, таких как анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие.