Риск набора веса при отказе от курения оценили

Существует мнение, что после отказа от сигарет появляются лишние килограммы, заявила кардиолог Ирина Васильева. В своем Telegram-канале она оценила реальный риск набора веса после того, как человек бросил курить.

Как рассказала Васильева, после отказа от сигарет действительно может произойти прибавка в весе, которая составит около четырех-пяти килограммов. Обычно масса тела увеличивается в первые 6-12 месяцев после избавления от вредной привычки, написала она.

Однако ничего страшного врач в этом не видит, поскольку плюсы отказа от сигарет для сердечно-сосудистой системы перевешивают риски, появляющиеся из-за набора веса.

«Для минимизации рисков набора веса также используется медикаментозная терапия отказа от курения», — добавила она.

