Парламентарии СГ обсудили перспективы в области медицины

Развитие межрегионального сотрудничества в области здравоохранения на пространстве Союзного государства вынесено на рассмотрение парламентариев, сообщают 24 января новостные порталы.

В столице Гродненской области, где накануне собрались народные избранники двух стран, в центре их внимания были также и вопросы обеспечения равных прав белорусов и россиян при получении медицинской помощи.

Рабочая программа встречи началась с посещения крупных медицинских учреждений города, а в администрации региона состоялась встреча делегации с руководством области. А в субботу, информирует издание "Беларусь сегодня", рабочий день начался с посещения Лидской ЦРБ.

Мотивируя проведение очередного заседания парламентариев на западе республики, глава постоянной комиссии нижней палаты парламента РБ по здравоохранению Валерий Малашко отметил, что в этой области сформирована современная система оказания помощи жителям, которая строится многослойно и многофункционально. Кстати, и вице-премьер Наталья Петкевич не так давно подтвердила, что в Беларуси совершается переход от административно-территориального управления отраслью к тому, что каждый гражданин, где бы он ни жил, имеет равный доступ в поликлинические учреждения.

Поэтому и на заседание комиссии были вынесены вопросы взаимодействия учреждений здравоохранения, медицинских университетов Беларуси и России, опыта современных форм организации медицинского обслуживания.

Констатировав успехи во взаимодействии в рамках гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, Малашко рассказал журналистам, что появилась идея и необходимость развить его в части профессионального взаимодействия молодых специалистов.

В минувшем году комиссия уже активно занималась вопросами равного доступа граждан Российской Федерации к системе здравоохранения Беларуси - и наоборот. И в наступившем году уже намечено провести семинар белорусских и российских врачей. И на сегодняшнем заседании комиссии вырабатывается его повестка, которая будет полезна практическому здравоохранению.

Кстати, и заместитель председателя комиссии ПС по здравоохранению, председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Елена Перминова тоже дала высокую оценку практической деятельности людей в белых халатах в Синеокой. Она подчеркнула, в частности, что, посетив Гродненскую область, медицинские учреждения и медицинский университет, парламентарии "убедились, насколько медицина в Беларуси продвигается вперед".

А на те вопросы, которые сейчас есть и у медицинского сообщества, и, самое главное, у пациентов, мы как парламентарии должны очень быстро реагировать, резюмировала российский сенатор.