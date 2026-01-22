Медики призвали прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков

Группа врачей и общественников направила в адрес председателя правительства Михаила Мишустина и спикера Госдумы Вячеслава Володина обращения с просьбой прекратить эксперимент по дистанционной продаже энергетических напитков и не допустить его расширения на алкогольную и табачную продукцию. Они считают, что онлайн-доступ значительно увеличивает частоту покупок, что точно не способствует цели сокращения потребления.

Речь идет об эксперименте, который проводится с конца 2025 года и предполагает онлайн-реализацию энергетиков с использованием биометрической идентификации. В Минцифры планируют "обкатать" технологии контроля совершеннолетия на продаже энергетиков, что позволит минимизировать риски, отработать механизмы и постепенно подготовить необходимую нормативную базу для дистанционной продажи отечественного вина. Но у разрешения продавать алкоголь онлайн есть серьезные противники - в частности, МВД и Минздрав.

В обращении к премьер-министру (есть в распоряжении "РГ") подчеркивается, что рост доступности психоактивных веществ напрямую влияет на потребление и смертность. "Международные исследования показывают, что любое увеличение доступности алкоголя и табака вдвое повышает вероятность их употребления", - говорится в документе.

Около трети динамики ожидаемой продолжительности жизни в РФ определяется именно уровнем потребления алкоголя и табака. Их рост, отмечают авторы письма, неизбежно приведет к срыву национальных целей по увеличению продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Отдельный блок критики касается биометрической идентификации. На недавней конференции, посвященной этому вопросу, представители общественных организаций высказали мнение, что она не может рассматриваться как надежный барьер для несовершеннолетних: современные технологии, включая ИИ, позволяют сравнительно легко подделывать личность и возраст. Более того, легализация онлайн-продаж, по их мнению, создаст "правовую ширму" для нелегального оборота и осложнит работу правоохранительных органов.

Авторами обращений указываются, в частности, психиатр-нарколог, основатель "Клиники Василия Шурова "Первый шаг" Василий Шуров, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев, член Российского общества кардиологов Денис Прокофьев, член правления Ассоциации директоров по коммуникациям, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Право на чудо" Екатерина Коляда и другие.

Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский считает, что дискуссия об онлайн-торговле алкоголем зашла в тупик из-за разрыва между формальным запретом и реальной практикой. "Мы покупаем через интернет вообще все, от носков до машин, а алкоголь якобы запрещен. Но запрет-то не работает - он просто выдавливает рынок в серую зону", - отмечает он.

По словам Московского, сегодня существуют три сегмента онлайн-продаж: легальный офлайн-ретейл, "как будто легальный" сегмент с курьерской доставкой и чеками и откровенно серый рынок через соцсети и одноразовые сайты.

"Парадокс в том, что запрет оставляет онлайн именно тем, кто по правилам не играет", - подчеркивает эксперт.

Пока государство, бизнес и регуляторы не договорились о единой модели контроля, каждая из сторон дискуссии "тянет одеяло на себя". А потребителю все равно, в каком канале покупать алкоголь, считает он.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин поддерживает идею ограничений, но с оговорками. Сейчас механизмы контроля продаж энергетиков фактически отсутствуют, считает он.

"На маркетплейсах можно легко купить энергетик: площадка просит подтвердить возраст, просто кликаешь мышкой - и покупай на здоровье", - констатирует он.

Такая свобода приводит к росту заболеваемости и смертности, особенно среди молодежи, полагает эксперт. Биометрия хотя и не панацея, но неплохой способ ограничения свободной продажи.

Тем не менее лучше было бы вообще запретить онлайн-продажи энергетиков до выработки четких правил их оборота и потребления, уверен Шапкин. Причем это относится не только к детям, но и ко взрослым.

Что касается алкоголя, по его мнению, продавать онлайн точно нельзя крепкий алкоголь из-за рисков попадания опасного метанола. Онлайн-продажи российского вина он считает возможными, но указывает на отсутствие контроля качества.

"Нужно сначала внедрить механизм контроля за минимальными ценами на вино, чтобы разрешить супермаркетам (при условии соблюдения возрастных и временных ограничений) продажу российского вина не дешевле 500 рублей. Это оградит потребителя от покупки напитков сомнительного качества", - считает Шапкин.

Дискуссия о разрешении онлайн-продажи алкоголя ведется в РФ последние 18 лет. В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через "Почту России". По нему предполагалось начать эксперимент с 1 ноября 2023 года и провести по 31 июля 2026 года. Продавать планировалось поначалу только в Москве и Подмосковье и только вино российского производства. Но в июне 2023 года законопроект был снят с рассмотрения Госдумы и перенесен на неопределенный срок.

Летом 2023 года сенатор Андрей Клишас внес в Госдуму законопроект о регулировании онлайн-продажи алкоголя, по которому разрешить торговать предлагалось компаниям с лицензиями на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции или на ее розничную продажу. Они должны быть включены в специальный реестр. Но и этот законопроект был отозван автором, как предполагалось, для доработки. По информации "РГ", ни по одному из этих законопроектов движения до сих пор нет. Тем временем, по подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2024 году алкоголя в интернете было продано более чем на 100 млрд рублей.