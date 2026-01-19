Врач предупредил о провоцирующих гастрит факторах

Врач общей практики Касим Ахмед назвал факторы, которые провоцируют обострение гастрита. Его слова опубликовало издание Daily Mirror.

© Lenta.ru

Ахмед рассказал, что гастрит, по сути, является воспалением желудка, напоминающим солнечный ожог. Поскольку в желудке нет нервных окончаний, процесс происходит без боли, но все равно причиняет ощутимый дискомфорт, так как сопровождается ощущением тяжести, метеоризмом, отрыжкой и тошнотой. Если эти симптомы появляются часто, врач посоветовал обратиться за медицинской помощью.

Наиболее типичной причиной развития гастрита Ахмед назвал бактерию Helicobacter pylori. По его словам, попадая в организм, эта бактерия поначалу не вызывает никаких симптомов, но со временем может разрушить слизистую оболочку желудка. Кроме того, врач предупредил, что на воспаление в желудке также влияет рацион, насыщенный острой, жирной и жареной пищей. Также причиной проблемы могут стать кислые соки или алкоголь.

Ранее онколог Сергей Иванов предупредил, что ночной микрорефлюкс, то есть короткие эпизоды забрасывания содержимого желудка в пищевод во время сна, может увеличивать риск рака пищевода. Он объяснил, что такой микрорефлюкс постепенно может разрушить эпителий пищевода.