В отдаленных селах жители смогут покупать лекарства на почте

Лекарства можно будет купить на почте. Это касается удаленных сел, где нет аптек и ФАПов, но есть почтовые отделения.

В списке, подготовленном минздравом, - 132 лекарства. Все они безрецептурные и не требуют особых условий хранения (например, низкой температуры). Перечень охватывает самые разные группы заболеваний, в нем лекарства, которые не требуют выписки рецепта. Предусмотрены разные формы: таблетки, жидкие лекарства, мази. При этом ожидаемо запрещаются к продаже психотропные, сильнодействующие анальгетики.

Для участия почтовых отделений в лекарственной программе предусмотрен упрощенный порядок лицензирования - например, не нужно будет выполнять некоторые стандартные требования по площади и оборудованию помещений. Такой подход, кстати, вызывает возражения со стороны представителей аптечного бизнеса. При этом сохраняется требование, чтобы сотрудники, которые будут торговать лекарствами, имели необходимую квалификацию.

Появление таблеток на почте - это еще один способ решить проблему доступности лекарств в отдаленных районах. Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, разрешающий регионам организовывать передвижные аптечные пункты ("аптеки на колесах"). Кроме того, впервые в программу Госгарантий оказания медпомощи включена возможность доставки медикаментов в труднодоступные места с помощью дронов.

Так что возможности сельских жителей купить лекарства, не выезжая в райцентры, будут расширяться.

Однако станут ли новые способы продажи надежными и экономически оправданными, будет зависеть от многого: организации логистики, обучения персонала, контроля качества лекарств, защиты от фальсификата.