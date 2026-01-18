Врач предупредил о риске новых волн гриппа в России

Новые всплески заболеваемости гриппом возможны в стране до конца эпидсезона. Прогноз дал инфекционист Пироговского университета Иван Коновалов.

«На второй неделе 2026-го сохраняется превышение эпидемиологического порога по гриппу, преимущественно за счет типа A (H3N2). Несмотря на относительное снижение темпов прироста инфекции, не исключены повторные подъемы заболеваемости в течение текущего эпидемиологического сезона. Заболеваемость в первую очередь зависит от охвата иммунизацией», – заявил эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Коновалова, темпы распространения инфекции демонстрируют некоторое замедление, однако ситуация остается напряженной. Медик не стал исключать возможность новых всплесков заболеваемости до окончания эпидсезона.

Ключевым фактором, влияющим на масштабы заболеваемости, остается уровень вакцинации населения. Широкая иммунизация позволяет сдерживать распространение вируса и снижать тяжесть течения болезни.

Циркулирующий штамм гриппа A (H3N2) исторически считается одним из наиболее агрессивных и часто приводит к серьезным осложнениям, особенно у групп риска.

Напомним, что в регионах «тюменской матрешки» в этом эпидсезоне доминирует грипп A (H3N2) – гонконгский. Доля данного вируса в Югре составляет 43,14 %, в Тюменской области – более 70 %, на Ямале – почти 60 %. Как распознать и лечить инфекцию, читайте в материале «ФедералПресс».

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова