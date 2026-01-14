В каких случаях показан анальный ботокс

Проктолог Данило Муньос заявил, что существует два основных показания к анальному ботоксу. Их он перечислил в разговоре с изданием Metropoles.

© Lenta.ru

По словам Муньоса, ботокс показан при чрезмерном сокращении анального сфинктера, которое часто встречается у людей с трещинами в заднем проходе.

«Трещина вызывает сильную боль, особенно во время дефекации, что приводит к еще большему сокращению мышц. В результате возникает замкнутый круг боли, ухудшается местное кровообращение и затрудняется заживление», — пояснил он.

Кроме того, некоторые люди прибегают к ботоксу для облегчения боли или дискомфорта во время анального секса, добавил доктор. Причинами неприятных ощущений во время такой сексуальной практики он назвал тревогу, страх, предыдущий неудачный опыт, недостаточную подготовку и нехватку смазки.

При этом Муньос предупредил, что иногда анальный ботокс может приводить к негативным последствиям. В их число проктолог включил недержание газов или кала.

Ранее сексолог Алина Михайлова объяснила, как холод сказывается на пенисе. По ее утверждению, с понижением температуры половой член и мошонка визуально уменьшаются.