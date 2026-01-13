В Подмосковье доноров призвали пополнить банк крови

Подмосковные медучреждения обратились к донорам с тремя конкретными группами крови, которые требуются больницам для пополнения запасов службы переливания. Особенно востребована кровь I и III отрицательной, а также IV положительной групп, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© РИА Новости

«Наша работа строится строго на основании потребностей лечебных учреждений региона и количества пациентов, нуждающихся в тех или иных компонентах», — пояснили в Московском областном центре крови.

Но сейчас оптимальное время, чтобы восполнить запасы после праздничного периода.

Заведующий экспедицией в центре управления запасами компонентов крови Анастасия Федорова призвала жителей стать героями для тех, кто борется за здоровье в больницах. По ее словам, для сдачи цельной крови предварительная запись не требуется.