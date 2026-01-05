«Синдром Лазаря»: почему человек может воскреснуть после смерти

Несмотря на то что это кажется невероятным, человек после смерти может воскреснуть. Это малоизученное явление врачи называют «синдромом Лазаря». Подробнее о том, как часто это встречается и почему так может произойти, — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

По словам врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, все случаи, когда человек продолжительное время не подает признаков жизни, а затем внезапно приходит в себя, принято называть «синдром или эффект Лазаря».

«Название позаимствовали из библейских учений, когда Иисус вернул Лазаря к жизни, спустя четыре дня после смерти», — пояснил специалист.

Обычно смерть диагностируется, если у человека останавливаются сердце и дыхательная деятельность, а также отсутствует реакция на световые и внешние раздражители. Однако мозг может сохранять свою жизнедеятельность и подавать сигналы, из-за чего через некоторое время человек может проснуться. Поэтому, прежде чем установить факт смерти, врачи отслеживают состояние человека около двух часов, рассказал врач.

По мнению доктора, пациент может проснуться после зафиксированной смерти только в двух случаях, сообщил доктор:

Первый — поспешно установленный диагноз. В организме все процессы взаимосвязаны и, когда один орган перестает функционировать, другие — могут взять его роль на себя, таким образом продлив жизнь человеку. К примеру, когда кровоснабжение отсутствует в аорте, оно продолжается в центральных сосудах, в этом случае установленный факт смерти будет преждевременным.

В организме все процессы взаимосвязаны и, когда один орган перестает функционировать, другие — могут взять его роль на себя, таким образом продлив жизнь человеку. К примеру, когда кровоснабжение отсутствует в аорте, оно продолжается в центральных сосудах, в этом случае установленный факт смерти будет преждевременным. Второй — запоздалое действие реанимирующих препаратов. С этим можно столкнуться на операционном столе, когда сердечная деятельность внезапно останавливается, а организм не реагирует на действие медикаментов.

«В этом случае врачи пытаются реанимировать пациента и вводят в кровь большое количество адреналина и гормональных препаратов, которые должны запустить работу сердца. Но не всегда их действие начинается моментально, иногда на это требуется немало времени. И бывает так, что врачи уже диагностируют смерть, потому что не могут привести человека в чувства, а через какое-то время препараты начинают работать и сердце вновь "запускается"», — пояснил Кондрахин.

Однако, специалист подчеркнул, что нельзя наверняка объяснить, почему жизнедеятельность организма может возобновиться, потому что феномен «синдрома Лазаря» малоизучен.

Также «ВМ» рассказывала, что происходит с мозгом в момент клинической смерти, возможны ли в этом состоянии зрительные галлюцинации и почему они возникают.