Что такое «синдром праздничного сердца» и чем он опасен

Ощущаете трепетание в груди после праздника, проснулись после застолья с диким сердцебиением, слабостью и чувством, что сердце вот-вот "выпрыгнет" - это может быть опасное состояние, получившее название "синдром праздничного сердца".

Об этом рассказала заведующая кафедрой кардиологии Астраханского государственного медицинского университета Елена Чернышева.

«Исследования показывают, что риск развития "синдрома праздничного сердца" повышается при быстром потреблении больших доз алкоголя за короткое время, особенно у мужчин среднего возраста и женщин старшего поколения. Типичные клинические признаки синдрома - ощущение трепыхания или перебоев в груди, головокружение, слабость, тошнота, рвота и признаки общей алкогольной интоксикации», - пояснила Елена Чернышева.

Большинство эпизодов разрешаются спонтанно в течение первых суток после прекращения приема алкоголя. Прогноз "синдрома праздничного сердца" обычно благоприятный. После купирования острого эпизода пациентам рекомендовано ограничение спиртного и соблюдение здорового образа жизни. Повторные эпизодические злоупотребления алкоголем увеличивают вероятность таких приступов, пишет РГ.

