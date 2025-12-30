Врачи провели операции с внутрисердечным УЗИ

Врачи Иркутской областной клинической больницы освоили и впервые в регионе внедрили внутрисердечное ультразвуковое исследование при операциях, направленных на устранение аритмий. По информации пресс-службы регионального правительства, эта технология, применяемая во время катетерной абляции, позволяет в режиме реального времени контролировать процесс, повышая безопасность и снижая уровень радиационного воздействия на пациентов.

Новая методика была внедрена в Иркутской областной клинической больнице, удостоенной ордена "Знак Почета", и уже успешно применена при нескольких криоаблациях у больных с нарушениями сердечного ритма. В двух случаях рентгеноскопия не потребовалась. Освоение техники стало возможным благодаря помощи специалиста из Красноярского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

По словам Алексея Дудника, сердечно-сосудистого хирурга ИОКБ, внутрисердечное УЗИ выводит контроль во время операций на принципиально новый уровень. Методика обеспечивает визуализацию внутренних структур сердца и абляционного катетера непосредственно в области вмешательства, что значительно повышает безопасность и эффективность процедур, а также сокращает их продолжительность. Медик выразил надежду на широкое распространение технологии в клинической практике.

Внутрисердечное УЗИ дает возможность хирургу наблюдать за положением катетера относительно анатомических особенностей сердца в реальном времени, что особенно важно при работе в зонах повышенного риска повреждения жизненно важных элементов.

Главный врач ИОКБ, Петр Дудин, подчеркнул в интервью Irkutskmedia.ru значимость внедрения внутрисердечного УЗИ для развития хирургической аритмологии в регионе, учитывая высокую потребность в операциях при нарушениях ритма. Он заверил, что больница сделает все возможное, чтобы самые современные и высокотехнологичные методы были доступны пациентам.

Внутрисердечная эхокардиография позволяет существенно снизить или полностью исключить использование рентген-навигации, что особенно важно для беременных и пациентов с противопоказаниями к облучению. Врачи областной больницы планируют активное использование новой технологии в повседневной практике лечения взрослых пациентов с различными формами аритмий.