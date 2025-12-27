Врач перечислил симптомы мышиной лихорадки

Боли в пояснице, проблемы с мочеотделением, кровь из носа и десен являются симптомами мышиной лихорадки, рост заболеваемости которой фиксируют в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на врача-иммунолога Николая Крючкова.

Он объяснил, что при условии среднетяжелого или тяжелого течения этого заболевания у пациентов поражаются почки. Врач добавил, что во время болезни у людей заметно снижается выделение мочи, а в период восстановления организма оно резко увеличивается.

В России с января по октябрь 2025 года лихорадку подтвердили более чем у 3,3 тысячи человек в 54 регионах. Отмечается, что рост заболеваемости мышиной лихорадкой фиксируется на фоне затяжного подъема гриппа и ОРВИ в стране, который уже пятую неделю превышает эпидпорог, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что с 20 января 2026 года в России ожидается рост заболеваемости гриппом, поэтому регионы должны будут на это реагировать.