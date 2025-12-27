Озвучена дата пика заболеваемости «гонконгским гриппом»

Итальянский вирусолог, главный врач миланской клиники «Галеацци» Фабрицио Прельяско отметил, что всплеск заболеваемости «гонконгским» гриппом в России вероятен вскоре после новогодних праздников, когда школьники вернутся к занятиям.

По его словам, инкубационный период инфекции длится около двух-трёх суток.

Прельяско пояснил, что инфекция циркулирует по цепочке, особенно внутри семей, а инкубационный период в два-три дня приводит к росту заболеваемости примерно через десять дней, который может продлиться до двух недель. Эпидемический сезон гриппа обычно характеризуется кривой, которая постепенно нарастает, достигает пика, а затем снижается, пишет МК.

В России, по данным Роспотребнадзора, уже отмечается увеличение количества респираторных заболеваний, включая грипп. Среди циркулирующих вирусов доминирует штамм А (H3N2), известный как «гонконгский грипп», который отличается тяжёлым течением и может приводить к серьёзным осложнениям.

Ранее «СП» сообщала о том, что в медицинской практике уже известны все возможные последствия «гонконгского» гриппа.