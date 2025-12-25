Какие лекарства вошли в перечень жизненно необходимых

Перечень жизненно необходимых важных лекарств расширен еще на восемь позиций. Включение препарата в список ЖНВЛП означает, что регионы и профильные медучреждения обязаны их закупать, следовательно, инновационная терапия будет доступнее для пациентов. Об этом "РГ" сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов, доктор медицинских наук Ян Власов.

«Расширение перечня ЖНВЛП - позитивный шаг, который мы, безусловно, поддерживаем. Для людей с тяжелыми диагнозами это означает большую вероятность получить современную терапию. Включение новых препаратов - важный результат, и мы рады видеть, что механизм обновления перечня продолжает работать», — заявил Власов.

Какие препараты вошли в список ЖНВЛП?

капивасертиб — этот таргетный препарат применяется для лечения определенного, молекулярно-подтипированного, запущенного рака молочной железы;

камрелизумаб — иммунно-терапевтическое лекарство для лечения определенных типов рака пищевода, носоглотки и легких;

даролутамид — таргетное лекарство из класса антиандрогенов, которое применяется для лечения определенных типов рака предстательной железы;

лорлатиниб — таргетный препарат для борьбы с определенным подтипом немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ);

луспатерцепт — применяется для лечения анемии, ассоциированной с определенными заболеваниями крови;

претоманид — противотуберкулезный антибиотик для лечения особо тяжелых, устойчивых к стандартной терапии форм туберкулеза;

пэгфилграстим — поддерживающий препарат, который применяется для снижения риска инфекций у пациентов, проходящих химиотерапию;

гофликицепт — нужен для патогенетической терапии идиопатического рецидивирующего перикардита у взрослых пациентов.

Все эти препараты — инновационные, их назначают в сложных ситуациях, когда заболевание прогрессирует, а привычная терапия не помогает.

Какие из рекомендованных лекарств пока не включены в перечень ЖНВЛП?

«В проекте, опубликованном Минздравом в сентябре, рассматривались 12 международных непатентованных наименований. Все эти лекарства одобрены профессиональным сообществом, рекомендованы главными внештатными специалистами Минздрава соответствующего профиля. Однако часть из них все же в итоговый документ не вошли. Среди них - препараты для пациентов с гемофилией А, пароксизмальной ночной гемоглобинурией, уротелиальным раком и внутрибольничной пневмонией. Для ряда пациентов это потенциально жизненно важные, а иногда безальтернативные виды терапии», — подчеркнул Ян Власов.

Как проходит обновление перечня жизненно важных лекарств?

В Союзе пациентов подчеркивают: сейчас процедура обсуждения и включения того или иного инновационного лекарства в перечень ЖНВЛП нередко сопровождается ситуацией, когда эксперты на заседании комиссии подтверждают, что препарат соответствует заявленным критериям, но итоговое решение оказывается отрицательным, причем без каких-либо пояснений и аргументации.

Отсутствие прозрачной мотивировки вызывает вопросы как у экспертов, так и у пациентов, которые ожидают предсказуемости и открытости процесса.