Врачи ампутировали женщине анус и вульву

У жительницы Англии Джины Торнтон врачи не могли на протяжении 10 лет диагностировать гинекологический рак. Ее историю рассказало издание Metropoles.

Англичанка стала испытывать зуд и боль в области половых органов, а спустя некоторое время у нее участились менструации и появился отек вульвы. Сначала врачи приняли опасное заболевание за эндометриоз и кандидоз. На фоне лечения состояние женщины не улучшилось, поэтому медики назначили ей терапию от лишая, после чего симптомы были взяты под контроль.

Однако спустя некоторое время зуд и боль усилились до такой степени, что Торнтон перестала спать. В результате специалисты обнаружили у нее рак, причиной которого стал вирус папилломы человека. В связи с этим жительнице Англии потребовалась операция, в ходе которой ей ампутировали анус, вульву, промежность и часть пищеварительной системы, чтобы предотвратить распространение злокачественного новообразования.