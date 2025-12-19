В санаториях осваивают инновационные методы

Многие представляют себе санаторно-курортное лечение как сцену из фильма "Любовь и голуби", когда герои проходят процедуры механотерапии на старинных тренажерах и лечебного сна с электродами на голове. Но сегодня многие санатории обновляют медицинскую базу, закупают новое оборудование и осваивают новые технологии лечения и оздоровления.

Среди новинок, например, барокамеры, аппараты глубокой электромагнитной стимуляции. Если первые быстро насыщают ткани организма кислородом, то последний эффективно снимает боль, спазмы мышц, восстанавливает после травм. По словам главной медсестры одного из сочинских санаториев Светланы Онацкой, аппарат глубокой стимуляции активизирует работу мышц за счет электромагнитных лучей с определенной частотой, которую может задать сам пациент.

Это не ручной массаж, но очень похож на него по своему воздействию. Гость просто лежит на кушетке, но ощущает сокращение мышц. Причем это полностью российская разработка, - рассказала Светлана.

В санаториях сегодня доступны такие технологии, как грязелечение, талассотерапия (лечение с использованием факторов моря), IV-терапия (интравенозная терапия), эстетическая медицина, физиотерапия, диагностика сна и чекапы. Во многих используют не только питьевые минеральные воды, но и бассейны с ними, а также реализуются программы превентивной и антивозрастной медицины, био- и митохакинга, восстановления микробиома, нейронутрициологии и коррекции витаминно-минерального статуса.

Например, удобная сидячая барокамера помогает насытить организм кислородом для ускорения реабилитации после травм и операций, - рассказала главный врач санатория Елена Давыдова. - Еще один аппарат с эффектом разреженного горного воздуха имитирует условия высоты до пяти тысяч метров, а видеоэндоскопия позволяет диагностировать проблемы лор-органов - носа и горла.

А наука тем временем разрабатывает технологии, которые могут найти применение в санаторном лечении в ближайшем будущем. На недавно прошедшем в "Сириусе" V Конгрессе молодых ученых представили кросс-модальную платформу для оценки и тренировки когнитивных функций. Эту разработку с VR-очками и экранами можно использовать в том числе и для реабилитации, например при депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве, тревожности и неврологических нарушениях. Кроме того, разработка будет востребована у спортсменов, людей с тревожными расстройствами, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, неврологических расстройствах и для оздоровления пациентов со сниженными когнитивными функциями и вообще людей пожилого возраста.