В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице пройден.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, на прошлой неделе зафиксировано снижение количества заболевших, в частности детей, на 12 процентов, чем было за неделю до этого.

По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Андрея Комарова, линию гриппа А H3N2, который циркулирует в Москве, называют гонконгским, так как первые случаи заболевания им были зафиксированы в 1968 году в Гонконге.

"Гонконгский штамм" является родоначальником всей линии гриппа А H3N2. Со временем генетическая структура этого вируса значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания", - говорит Андрей Комаров.

Особенностью этого эпидсезона стало отсутствие "свиного гриппа" (A/H1N1)

Снижение обращений в поликлиники с симптомами ОРВИ и гриппа подтвердил и Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы главный врач городской поликлиники N 220.

"Но впереди новогодние праздники - время, когда многие отправятся в театр и на концерты, будут много времени проводить на уличных гуляниях, - напоминает специалист. - Поэтому стоит помнить о профилактике этих заболеваний". В частности, регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки. Если в начале осени была сделана прививка против гриппа, эти простые меры эффективны от заражения даже в условиях сезонного подъема инфекционных заболеваний, пишет РГ.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах России зафиксированы массовые вспышки опасного гриппа.