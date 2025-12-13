Сердечно-сосудистые заболевания стремительно «молодеют»: всё чаще аритмии и другие нарушения ритма выявляют у людей, которым едва исполнилось 30 лет, рассказал в беседе с RT сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Никита Сафонов.

По словам врача, изменение образа жизни повлияло на омоложение нарушений сердечного ритма.

Он отметил, что молодые люди всё чаще работают в условиях высокой нагрузки, совмещают несколько задач одновременно, спят меньше рекомендуемой нормы и практически постоянно находятся в состоянии эмоционального напряжения.

Все эти факторы создают для сердца условия хронического стресса, предупредил специалист.

«Современные нарушения ритма сердца часто протекают скрыто, поэтому они особенно опасны: пациент может ощущать кратковременные перебои, учащённое сердцебиение или дискомфорт в груди, но списывает это на усталость или стресс», — подчеркнул собеседник RT.

Он заявил, что одно из самых распространённых нарушений ритма, представляющее значительные риски, — это фибрилляция предсердий.

Врач предупредил, что это может привести к серьёзным осложнениям, включая повышение вероятности инсульта, развитие сердечной недостаточности и значительное снижение качества жизни.

«Часто первые признаки остаются незамеченными, поэтому своевременное выявление болезни имеет критическое значение», — добавил Сафонов.

К другим нарушениям ритма, которые всё чаще выявляются у молодых, относятся наджелудочковые тахикардии, экстрасистолия и различные формы тахиаритмий, привёл примеры он.

«Наряду с ними врачи всё чаще наблюдают ранние признаки ишемической болезни сердца, повышение артериального давления и начальные стадии кардиомиопатий — заболеваний, которые ещё недавно считались преимущественно "возрастными"», — заявил сердечно-сосудистый хирург.

По словам Сафонова, в современной кардиологии применяются как медикаментозные, так и хирургические методы лечения, однако при ряде аритмий именно малоинвазивные вмешательства дают наиболее устойчивый результат.

«Радиочастотная абляция позволяет точечно устранить источник нарушения ритма и нередко обеспечивает более надёжный эффект, чем длительный приём лекарств. Во многих случаях хирургическое лечение позволяет решить проблему на раннем этапе и снизить риск серьёзных осложнений», — подчеркнул специалист.

Он предупредил, что даже кратковременные перебои в работе сердца или эпизоды повышения давления у молодых людей требуют внимания.

«Чем раньше человек обратится за помощью, тем выше шансы предотвратить развитие тяжёлых осложнений. В молодой возрастной группе мы нередко видим ситуации, когда своевременное вмешательство позволяет избежать серьёзных последствий», — заключил собеседник RT.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Екатерина Паукова рассказала в беседе с RT, что инфаркт и инсульт — это жизнеугрожающие состояния, которые развиваются внезапно, то есть человек может чувствовать себя хорошо, а через несколько минут уже оказаться в тяжёлом состоянии.