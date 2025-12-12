Как нейросети помогают работать психологам

Опытный психолог может выяснить проблему человека в ходе диалога, нейросети же пока способны только помочь структурировать информацию и смоделировать ситуацию, чтобы посмотреть на нее под другим углом. Об этом в беседе с НСН рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

В России разработали и протестировали цифрового ассистента для психологов и психотерапевтов, сообщает пресс-служба компании — разработчика PsyAI.pro. Уточняется, что тестирование ИИ-платформы продолжалось с 1 июня 2024 года на 629 реальных сессиях. Согласно исследованию, ИИ-помощник показал нулевой процент потенциально опасных рекомендаций и до 95% полезных выводов. Сервис при этом экономит до 30% за счет автоматизации протоколирования сессий и структурирования заметок. Жавнеров заметил, что используют ИИ в своей работе, добавив, что нейросети пока не могут полностью заменить психологическую помощь.

«Я использую искусственный интеллект в работе, когда составляю материалы. Много факторов, которые нужно знать. Изучение информации помогает найти больше интересных вещей, которые можно перенести в свой контент. Многие мои подписчики говорят, что используют нейросети, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом. Они прорабатывают свои тревоги с помощью ИИ. Однако, наверное, его применение возможно не всегда. Зачастую человек сам не может сформулировать свою проблему. Всегда важен диалог. Нужно спросить человека, что его беспокоит. Дальше на основе ответа задать еще вопросы. Так можно понять, какая проблема его беспокоит на основе опыта помощи с другим людям. Условно говоря, мой мозг выступает, как нейросеть, которая помогает человеку. Когда он со специалистом понял, в чем проблема, дальше может использовать все возможные техники для ее решения. В этом случае нейросети могут быть полезны», - разъяснил он.

Как добавил собеседник НСН, искусственный интеллект сегодня может предложить лишь общую информацию, размещенную в открытом доступе, но не подсказать решение частной проблемы.

«У конкретного человека свой набор переживаний, жизненных установок. Нейросеть пока не может задать ему вопросы, а опытный психолог - может. В конечном итоге любая нейросеть определяется наличие информации в интернете. Она может аккумулирует все, что есть в свободном доступе, доносить информацию до человека в структурированном сжатом виде. Это тот же поисковик, просто он автоматизирован. Из кучи статей он может составить одну, нужную пользователю. Возможно, в дальнейшем, когда нейросети выйдут на уровень общения с человеком, и будут анализировать ответы на вопросы, они смогут помогать людям автоматически», - сказал Жавнеров.

Ранее разработчик робота Федора, робототехник и бизнесмен Владимир Белый в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что нейросети через пять лет, возможно, смогут очень точно имитировать работу человеческого разума, однако они не смогут полностью заменить человека, так как их возможности ограничены базой данных.