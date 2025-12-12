Российские реанимации столкнулись с серьезной проблемой

В отделениях интенсивной терапии российских больниц более чем у 70% больных обнаруживаются серьезные инфекционные осложнения, зачастую обусловленные искусственной вентиляцией легких и использованием катетеров. Исследователи указывают, что данное обстоятельство значительно увеличивает вероятность летального исхода и требует пересмотра терапевтических стратегий.

Анализ включал данные о 1274 пациентах, проходивших лечение в 111 отделениях реанимации. У 70,3% из них были диагностированы инфекции, причем в 73% случаев они были госпитальными (внутрибольничными). Наиболее часто поражались органы дыхания (32,6% случаев), брюшная полость (13,6%) и кожа с мягкими тканями (9,6%). В 17,6% случаев источник инфекции остался неустановленным. У 32% инфицированных возник сепсис, у 10,4% – септический шок. Смертность достигла 24,7%, при этом, согласно оценкам лечащих врачей, 52,9% смертей были напрямую связаны с инфекционными причинами.

Исследование показывает, что смертность была выше среди пациентов, поступивших в отделение по экстренным показаниям, а также среди хирургических пациентов. Наличие локальной инфекции увеличивало вероятность смертельного исхода в 1,5 раза, а сепсиса – в 1,8 раза.

Ключевым фактором риска являются такие медицинские манипуляции, как ИВЛ, которые провоцируют развитие инфекций в дыхательных путях, и катетеризация, вызывающая поражения кровотока и мочевыводящих путей. Основными патогенами являются грамотрицательные бактерии, такие как Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii и Pseudomonas aeruginosa, которые отличаются высокой устойчивостью к антибиотикам.

Для улучшения ситуации эксперты предлагают ряд мер, включающих повышение качества микробиологической диагностики, учет локальной резистентности бактерий, внедрение алгоритмов антибиотикотерапии, усиление контроля над использованием инвазивных устройств и расширение программ эпидемиологического надзора.

Согласно Национальной концепции профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, экономические потери от ИСМП в России оценивались минимум в 10—15 млрд рублей в год (данные утверждены главным государственным санитарным врачом РФ в ноябре 2011 года). В странах Европы и США ущерб от внутрибольничных инфекций составляет около 7 млрд евро и 6,5 млрд долларов соответственно.

В прошлом году академик РАН Василий Акимкин, директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, заявил, что ущерб, нанесенный инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП), за период с 2000 по 2023 годы в России, может достигнуть 300—500 млрд рублей. Ежегодно примерно 6% случаев внутрибольничных инфекций приводят к летальному исходу. Акимкин подчеркнул, что каждый 17-й случай ИСМП среди госпитализированных пациентов заканчивается смертью, а росту ущерба способствует устойчивость бактерий к антибиотикам.

