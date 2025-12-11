В Перми спасли подростка с тяжелейшей травмой

Пермские хирурги более месяца боролись за жизнь 13-летнего подростка. Этой осенью паренек работал в гараже, используя электроточилку. Вдруг точильный камень лопнул, и его кусок прилетел мальчику прямо в лицо. Защитной маски на нем не было.

© Российская Газета

Травма была крайне серьезной. Медик из приемного покоя районной больницы немедленно связался с коллегами из краевой детской больницы. До их приезда подростка ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственного дыхания. Прибывшие реаниматологи провели необходимую терапию, стабилизировали пациента и увезли в Пермь.

- Этот случай оказался неординарным для детской нейрохирургической службы Прикамья, хотя опыт у нас обширный, - говорит главный врач краевой детской клинической болезни Дмитрий Антонов. - Операцию, которая продолжалась четыре часа, делала бригада врачей, куда вошли нейрохирурги, хирурги-оториноларингологи и офтальмохирурги. Ситуация требовала особого внимания, и потому за состоянием ребенка наблюдали главный детский нейрохирург края, главный детский офтальмолог и лор-врачи.

Так, главный детский нейрохирург Прикамья Владимир Крылов отметил, что ежегодно пермские врачи сталкиваются с десятками видов черепно-мозговых травм самой разной степени сложности, но такую, с элементами разрушенного мозга, встретили впервые. Благодаря профессионализму медиков у подростка восстановились когнитивные функции и базовые биологические процессы. Впереди лечение у челюстно-лицевого хирурга, также врачи займутся его глазом, пострадавшим при травме.