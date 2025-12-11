В Роспотребнадзоре ответили, зафиксированы ли случаи передачи холеры внутри РФ

Попова: случаев передачи холеры внутри РФ не зафиксировали

Однако россияне, отдыхая за рубежом, завозят заболевание, сообщила глава Роспотребнадзора

Граждане РФ, отдыхая за рубежом, завозят холеру, однако передачи инфекции внутри страны нет. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Например, распространения в РФ лихорадки чикунгунья, лихорадки денге в РФ нет. Но такие завозы могут быть, граждане завозят холеру из зарубежных стран, но внутренней передачи у нас нет. <…> Поэтому главная наша задача - не допустить распространения при завозе и вовремя отреагировать, если будет завезено то или иное инфекционное заболевание", - сказала она в рамках VI международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.