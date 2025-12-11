В Роспотребнадзоре ответили, зафиксированы ли случаи передачи холеры внутри РФ

Однако россияне, отдыхая за рубежом, завозят заболевание, сообщила глава Роспотребнадзора

Граждане РФ, отдыхая за рубежом, завозят холеру, однако передачи инфекции внутри страны нет. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.