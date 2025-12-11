Хирурги успешно удалили у ребенка опухоль сердца

В Иркутской областной детской клинической больнице медики совершили настоящий профессиональный подвиг: кардиохирурги успешно удалили опасную опухоль сердца у ребёнка. Пациентом стал 10 летний мальчик, у которого диагностировали миксому — новообразование диаметром 3 см в правом предсердии.

© runews24.ru

Патология представляла серьёзную угрозу жизни: опухоль периодически перекрывала работу трикуспидального клапана. Это провоцировало:

внезапные приступы; резкое падение артериального давления; критическую опасность остановки сердца.

Irkutskmedia.ru пишет, что об итогах сложнейшего вмешательства рассказал главный врач медучреждения Юрий Козлов в своём Telegram‑канале. Он особо подчеркнул неординарность принятого решения: операцию провели без использования аппарата искусственного кровообращения. Такой выбор был обусловлен чрезмерно высокими рисками осложнений при применении стандартного подхода.

Юрий Козлов поделился деталями: «Мы приняли единственно верное, но крайне рискованное решение. Всего несколько минут было у нас на удаление опухоли, но наша команда под руководством Владимира Николаевича Медведева справилась за три минуты».

На текущий момент состояние юного пациента стабилизировано. Мальчика продолжают тщательно наблюдать профильные специалисты, контролируя все показатели здоровья.

Это не единственный пример успешной работы иркутских медиков за последнее время. Ранее в больнице провели эндоскопическую операцию шестилетнему ребёнку с гастроэзофагеальным рефлюксом. Заболевание несёт серьёзную опасность: оно существенно подрывает силы детского организма и способно спровоцировать тяжёлые респираторные осложнения.