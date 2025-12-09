Когда первые пациенты получат вакцины для терапии меланомы

Первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы в начале следующего года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты», — подчеркнул чиновник.

20 ноября министерство выдало разрешение на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований.

Ранее ученые из Университета Окаяма представили оптогенетический метод, который заставляет раковые клетки «самоуничтожаться» под воздействием зеленого света.