Минздрав РФ утвердил новые правила оказания офтальмологической помощи

Министерство здравоохранения России внесло изменения в порядок предоставления медицинской помощи взрослым пациентам при заболеваниях глаз, придаточного аппарата и орбиты. Новые правила, вступающие в силу с февраля, регламентируют виды и условия лечения, включая случаи онкологических заболеваний.

© runews24.ru

Согласно утвержденным нормам, средний медицинский персонал получил право оказывать первичную доврачебную помощь. Как уточняет издание «Гарант.ру», при подозрении на онкологию пациента направляют к офтальмологу в консультативно-диагностическое отделение для обследования. Врач подтверждает диагноз и перенаправляет больного к онкологу в профильный диспансер или центр амбулаторной помощи для уточнения стадии болезни.

В некоторых отделениях сокращены должности младших медицинских сестер и старших операционных медсестер. При этом в офтальмологических центрах введены новые административные позиции, в том числе заместителей главного врача. Нормативы для кабинетов коррекции зрения сохранились в прежнем виде.

В Британии женщина не заметила у себя рак поджелудочной железы, подумав, что это эффект автозагара. Ранее сообщалось, что потенциальная российская вакцина от рака не будет универсальной.