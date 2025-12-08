В каком направлении в России будут развивать онкологическую помощь

В конце ноября в Новосибирске произошло значимое событие – заработал новый клинический онкогоспиталь «Новая заря». Реализация проекта заняла более 7 лет. На мероприятии, посвящённом открытию, эксперт в сфере медбизнеса Артём Стрельников поделился, какие «пробелы» на сегодня есть в системе оказания онкологической помощи и как её улучшить.

Как отметил эксперт, Новосибирская область входит в число регионов, где онкологическая помощь оказывается пациентам на достаточно высоком уровне.

«У нас хороший регион в плане оказания онкологической помощи, очень много центров – это и НМИЦ Мешалкина, и НИИТО, ЦНМТ и другие. Но в секторе онкологической помощи есть небольшой пробел: не хватает поддерживающей, координирующей терапии, где пациент непрерывно остаётся под вниманием», – считает Артём Стрельников, медицинский директор сети «Медсанчасть-168».

Дело в том, пояснил эксперт, что онкологическая помощь проводится поэтапно: химиотерапия, лучевая терапия, хирургия. Эта помощь покрывается госгарантиями, но в межкурсовой период, а также после основного лечения пациенты часто остаются один на один со своими проблемами.

Так, например, после курса химиотерапии пациент передаётся под наблюдение в амбулаторную сеть. Зачастую у него наблюдается интоксикационный синдром, ему требуется общетерапевтическая помощь и повышенное внимание.

Поэтому нужна база коечного фонда, где человек мог бы разместиться на этот период и находиться под наблюдением высококвалифицированных специалистов. Это могло бы значительно улучшить качество жизни пациентов – а в этом и состоит главная цель работы, уверен Артём Григорьевич.

Также необходимо развивать направление паллиативной помощи, которой «очень сильно не хватает за Уралом», поделился медицинский директор. Поэтому в перспективы дальнейшего развития онкогоспиталя входит и открытие паллиативного отделения.

В числе сложностей реализации таких масштабных медицинских проектов, как клинический онкогоспиталь на 75 коек, эксперт отметил необходимость соответствия всем законодательным нормам. Вторая актуальная для медицины в целом проблема – это кадровый дефицит. Однако в данном случае проект оказался интересен для специалистов, в том числе и из других регионов, что позволило укомплектовать штат.

А вот что касается оборудования, то с этим никаких сложностей в настоящее время не наблюдается, несмотря на санкции, поделился эксперт. Большой вклад в это внесли и отечественные производители, которые по многим позициям превосходят в качестве зарубежные аналоги, но дешевле по стоимости и быстрее по поставкам.