Россия и Индия будут вместе разрабатывать лекарства от рака

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о расширении российско-индийского сотрудничества в фармацевтике, включая совместную разработку вакцин и препаратов против рака.

© РИА Новости

«Вместе мы сможем сотрудничать в вопросе совместной разработки вакцин, терапии против рака и различных цепочек поставок медикаментов, — указал индийский премьер, выступая на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. — Это не только укрепит ситуацию в нашем здравоохранении, но и поспособствует развитию новых видов промышленности».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о строительстве в РФ совместного российско-индийского фармацевтического завода.