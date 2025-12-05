Откуда берется ревматизм и как он меняет жизнь

Ревматизм — системное воспалительное заболевание, которое нередко впервые появляется в детском и подростковом возрасте. Его последствия могут сохраняться всю жизнь. Болезнь способна затрагивать суставы, сердце, центральную нервную систему, кожу и другие органы. Симптомы многочисленны, но их не всегда легко распознать. Самое опасное осложнение — поражение сердца, которое без лечения приводит к формированию пороков и стойкому нарушению работы всей сердечно-сосудистой системы.

Причины развития ревматизма

Причины возникновения ревматизма нельзя свести к одной: на появление и развитие болезни влияют разные факторы и их сочетание.

Наиболее известным пусковым механизмом является заражение инфекцией — β-гемолитическим стрептококком группы А. Именно он вызывает ангину, фарингит и некоторые кожные заболевания. У части людей после перенесенной инфекции запускается патологическая иммунная реакция: организм начинает вырабатывать антитела, которые ошибочно атакуют собственные ткани, в первую очередь соединительную ткань суставов и сердца.

Однако так происходит не со всеми. Уязвимость к такой реакции может быть связана с генетической предрасположенностью: у людей, в чьей семье уже встречались аутоиммунные заболевания, риск выше.

К другим факторам риска относятся:

другие аутоиммунные нарушения, уже имеющиеся в анамнезе, такие как аутоиммунный тиреоидит или системные воспалительные заболевания;

избыточный вес и ожирение, которые создают дополнительную нагрузку на суставы и могут усиливать воспалительные процессы;

частые микротравмы, физическое перенапряжение, переохлаждение. Эти факторы не вызывают ревматизм напрямую, но могут провоцировать его обострение или усиливать симптоматику;

гормональные особенности. Заболеваемость выше у женщин, особенно в подростковом и молодом возрасте. Это связывают с влиянием половых гормонов на иммунные процессы;

возраст. С возрастом организм хуже справляется с последствиями перенесенных воспалений, и болезнь может активизироваться или протекать тяжелее;

неблагоприятная экология и условия жизни. Частые переохлаждения, скученность, загрязненный воздух и недостаток витаминов ослабляют иммунную защиту, что создает почву для обострений.

Виды ревматизма

Ревматизм включает в себя целую группу состояний, объединенных общим механизмом: воспалительным поражением соединительной ткани. В зависимости от того, какие органы преимущественно страдают, выделяют несколько видов ревматизма. Это деление важно для постановки диагноза, подбора терапии и оценки возможных осложнений.

Ревматизм суставов (ревматический артрит)

Это самая распространенная форма, с которой ревматизм чаще всего ассоциируется. Проявляется воспалением крупных суставов: коленных, бедренных, локтевых и т.д. Боль может быть интенсивной, часто мигрирующей, сначала в одном суставе, потом в другом. Характерны покраснение кожи, отечность, ограничение подвижности. Температура тела может повышаться до высоких значений.

При своевременном лечении ревматизма суставов можно избежать неприятных последствий: суставы полностью восстанавливают свои функции и не деформируются. Однако без терапии воспаление может перейти на сердце.

Кардиальный ревматизм (ревмокардит)

Одна из самых опасных форм, при которой воспаление затрагивает ткани сердца. Чаще всего развивается на фоне или вскоре после суставных симптомов, но иногда и без них. На ранних стадиях и при легком течении заболевания пациент может не чувствовать ничего необычного. Но по мере прогрессирования появляется симптоматика. Пациенты могут ощущать слабость, перебои в работе сердца, одышку, боли в грудной клетке.

Иногда признаки настолько неявны, что выявляются только при обследовании. Долгая бессимптомность и скрытость воспаления является основной неприятной особенностью ревматизма сердца. Тем временем происходит разрушение тканей, что особенно опасно в случае с сердечными клапанами, которые начинают плохо смыкаться. В итоге развивается их недостаточность или сужение, и это нарушает нормальный кровоток. Такие изменения без лечения становятся необратимыми и могут требовать хирургического вмешательства. Это одно из главных осложнений ревматизма.

Кожный ревматизм

Встречается реже, но имеет характерные проявления. У пациентов могут появляться кольцевидные высыпания на коже (т. н. кольцевая эритема), чаще на туловище. Она бледно-розовая, не зудит, исчезает при надавливании. Также могут развиваться ревматические узелки — плотные образования под кожей в области суставов, сухожилий, позвоночника. Они безболезненны и проходят после купирования воспаления.

Нервная форма (хорея Сиденгама)

Этот тип ревматизма встречается преимущественно у детей и подростков. Воспаление затрагивает центральную нервную систему, и ребенок начинает совершать непроизвольные, резкие, "дергающиеся" движения конечностями и лицевыми мышцами, появляются нарушения речи, почерка, эмоциональная нестабильность. Такие симптомы пугают родителей, но при правильном лечении они проходят полностью.

Ревматизм легких и других органов

Воспаление при ревматизме может затрагивать и плевру (внешнюю оболочку легких), почки, печень или глаза. Эти формы чаще возникают при тяжелом, генерализованном течении болезни и требуют особенно тщательного подхода к лечению. Симптомы могут включать одышку, боли в груди, признаки нефрита или изменения зрения.

Каждая из форм ревматизма может существовать изолированно или в сочетании с другими. Так, у одного пациента могут одновременно наблюдаться артрит, ревмокардит и кожные проявления. Поэтому при любом подозрении на ревматизм важно проходить комплексное обследование, чтобы не упустить вовлечение внутренних органов.

Классификация ревматизма

Течение ревматизма может быть очень разным, от активного до почти незаметного. В медицинской практике используется классификация, которая помогает оценить активность заболевания, его форму и особенности прогрессирования.

По характеру течения ревматизм делится:

на острую форму. Она развивается быстро, с ярко выраженными симптомами: высокой температурой, резкой болью в суставах, признаками воспаления. Чаще встречается у детей и подростков;

подострую форму. Ее симптомы нарастают медленно, температура может быть субфебрильной, суставные боли умеренные. Характерна для более старшего возраста;

затяжную форму. Заболевание сохраняется более трех — шести месяцев, симптомы могут то усиливаться, то ослабевать, без полного выздоровления;

латентную (скрытую) форму. Клинических симптомов почти нет, но при обследовании обнаруживаются поражения сердца или других органов. Такая форма особенно опасна, потому что долго остается незамеченной;

рецидивирующую форму. Обострения чередуются с периодами ремиссии. Каждая новая атака может протекать тяжелее и вызывать нарастающее повреждение клапанов сердца и суставов.

По фазе активности выделяют два состояния:

активная, когда воспалительный процесс идет в организме, повышены лабораторные показатели воспаления, симптомы выражены;

неактивная (ремиссия), когда внешние признаки болезни отсутствуют, самочувствие стабильно, но сохраняется риск рецидива, особенно при наличии пороков сердца.

Определение формы и фазы ревматизма важно для выбора тактики лечения, прогноза и сроков наблюдения. Так, при активной фазе требуется интенсивная терапия, а при латентной — тщательное обследование и профилактика.

Симптомы заболевания

Ревматизм может проявляться по-разному в зависимости от возраста пациента, формы заболевания и степени поражения органов. Однако есть ряд наиболее частых признаков.

Суставные симптомы. Типичны:

боль в крупных суставах;

их припухлость и покраснение;

ограничение подвижности;

утренняя скованность, когда суставам нужно "расходиться" после сна;

симметричное поражение: при ревматизме часто воспаляются парные суставы.

Общие симптомы. Ревматизм может сопровождаться:

повышением температуры тела (иногда до 39 °C);

общим недомоганием, разбитостью, головной болью;

усталостью и слабостью, не связанной с физической нагрузкой;

мышечными болями, особенно в области спины и бедер;

потливостью, нарушением сна, снижением аппетита.

Признаки поражения сердца

У части пациентов болезнь затрагивает сердце уже в первые недели. В этом случае могут возникнуть:

боли в области грудной клетки;

перебои в ритме, ощущение "замирания" сердца;

одышка при физической нагрузке;

учащенный пульс даже в покое.

Эти симптомы нередко остаются незамеченными на фоне суставной боли, особенно у детей. Поэтому всем пациентам обязательно проводят ЭКГ и УЗИ сердца.

Диагностика ревматизма

Постановка такого диагноза требует комплексного подхода. Врач оценивает клиническую картину, анализирует анамнез (в том числе недавние инфекции), проводит лабораторные и инструментальные исследования.

Что может потребоваться:

общий и биохимический анализы крови выявляют признаки воспаления;

анализ на антистрептолизин-О (ASL-O) указывает на недавнюю стрептококковую инфекцию;

определение ревматоидного фактора (РФ) и антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП);

анализ на антинуклеарные антитела (АНА) проводят для исключения системных патологий соединительной ткани;

ЭКГ и ЭхоКГ (УЗИ сердца) позволяют выявить ревмокардит и пороки клапанов;

рентген грудной клетки помогает оценить размеры сердца;

УЗИ суставов.

Для окончательного подтверждения диагноза врачи используют международно признанные модифицированные критерии Джонса. Они делятся на "большие" и "малые" признаки.

К большим критериям относятся:

кардит (воспаление сердца);

полиартрит (воспаление нескольких суставов);

хорея (непроизвольные движения);

кольцевидная эритема (кожные высыпания);

подкожные узелки.

К малым критериям:

субфебрильная температура;

артралгии;

изменения на ЭКГ (удлинение интервала PQ);

лабораторные признаки воспаления (повышение СОЭ, С-реактивного белка).

Для постановки диагноза требуется, чтобы присутствовали один или два больших признака плюс два малых на фоне перенесенной стрептококковой инфекции (доказанной по анализу крови на ASL-O или культуре из зева).

В случае нетипичных симптомов, что не такая уж и редкость, ревматизм диагностируется методом исключения. Диагностика проводится ревматологом, а при поражении сердца подключается и кардиолог. Самолечение и оттягивание визита к врачу могут привести к необратимым осложнениям.

Как лечат ревматизм

Лечение ревматизма, независимо от конкретных симптомов и распространенности на суставы, сердце или другие органы, всегда преследует решение сразу трех задач: устранить активное воспаление, вылечить стрептококковую инфекцию и не допустить осложнений. Программа терапии подбирается индивидуально и зависит от выраженности симптомов, возраста пациента, поражения сердца или других органов.

Основные направления лечения

1. Противовоспалительная терапия

Включает нестероидные противовоспалительные средства, которые снижают боль, температуру, устраняют отечность. При тяжелом течении могут быть назначены и гормональные препараты — глюкокортикоиды, которые действуют быстрее и мощнее.

2. Антибактериальная терапия

Даже если признаки инфекции уже исчезли, пациенту назначают антибиотики, чаще всего пенициллины. Это необходимо для полного уничтожения стрептококка и профилактики рецидивов. Курс приема составляет от 10 дней, обязательно под контролем врача.

3. Поддерживающее лечение

Назначаются препараты, воздействующие на обмен веществ в сердечной мышце, витамины группы B, средства для улучшения микроциркуляции. При нарушениях ритма сердца или клапанных пороках прибегают к специализированной кардиотерапии.

Профилактика ревматизма

Существует два уровня профилактики: первичная и вторичная.

Первичная профилактика

Ее цель — не допустить первую ревматическую атаку. Главные меры включают:

своевременное лечение ангины и фарингита. При боли в горле и повышенной температуре необходимо обращаться к врачу и сдавать мазок из зева, чтобы исключить стрептококковую инфекцию. Если она подтверждена, назначается антибиотик. В этом случае курс нужно пройти полностью, даже если симптомов уже нет;

общее укрепление иммунитета. Рациональное питание, физическая активность, закаливание, полноценный сон и минимизация стрессов снижают риск любой инфекции, в том числе стрептококковой;

контроль за вспышками в организованных коллективах. В детских садах и школах важно быстро выявлять и изолировать заболевших, чтобы не допустить распространения стрептококка;

вторичная профилактика. Она необходима тем, кто уже перенес ревматизм, и включает регулярные профилактические инъекции антибиотика длительного действия раз в три — четыре недели. Продолжительность такого лечения — от трех до пяти лет, а при тяжелом течении заболевания может быть и пожизненной.

Такая схема позволяет предотвратить повторные атаки и защищает сердце от новых повреждений. Пропускать курс инъекций опасно: даже одна незакрытая "брешь" может стать поводом для обострения.

Прогнозы при ревматизме

Прогноз зависит от того, насколько своевременно начато лечение и как тяжело протекала болезнь. При вовремя проведенной терапии шансы на полное выздоровление высоки, особенно если не было выраженного поражения сердца.

Если же заболевание было запущено или рецидивировало много раз, нередко остаются стойкие изменения:

клапанные пороки;

хроническая сердечная недостаточность;

нарушения ритма;

повышенный риск инфаркта и инсульта в будущем.

Но даже в таких случаях качество жизни можно поддерживать с помощью регулярного наблюдения у врача, медикаментозной терапии и контроля за общим состоянием.

Что усложняет лечение

В обществе существует некоторое количество устойчивых заблуждений, связанных с ревматизмом. Они мешают вовремя распознать и диагностировать болезнь. Особенной опасности подвергаются дети и подростки, поскольку в этом возрасте ревматизм часто возникает в первый раз.

Одно из самых распространенных заблуждений связано с представлением о ревматизме как о болезни, которой страдают только пожилые люди. Чаще всего же он начинается в школьном возрасте, в среднем между 5 и 15 годами. У взрослых он тоже встречается, но уже как повторная атака или последствие недолеченного заболевания, перенесенного в юности.

Эту болезнь часто путают с артритом, считая, что ревматизм поражает только суставы. Они действительно страдают — часто в острой форме и с выраженной болью, — но ревматизм является системным заболеванием. Он может затронуть сердце, нервную систему, кожу и легкие. Артрит является лишь одной из форм проявления воспаления, причем далеко не самой опасной.

Из предыдущего заблуждения часто следует вывод, что, если суставы перестали болеть, значит, болезнь прошла. Суставные симптомы при ревматизме нередко проходят бесследно, но воспаление к этому моменту способно затронуть уже другие органы, в первую очередь сердце. Поэтому даже после исчезновения боли так важно продолжать наблюдение и выполнять рекомендации врача.

Узнав о бактериальной природе заболевания, люди начинают опасаться, что ревматизм заразен. Но он не передается от человека к человеку. Заразна лишь первичная инфекция — стрептококк группы А, который может вызывать ангину и запускать ревматическую реакцию. Он требует своевременного лечения и соблюдения мер предосторожности при контакте с заболевшими.

Важные вопросы о ревматизме

Несмотря на то что ревматизм изучается давно, у пациентов и родителей детей с этим диагнозом часто остается много вопросов. Некоторые из них напрямую связаны с лечением, другие — с повседневной жизнью, образованием, возможностью планировать семью. Вот самые важные ответы.

Ревматизм и беременность

Женщинам, перенесшим ревматизм, особенно с вовлечением сердца, важно заранее обсудить планируемую беременность с врачом. При стабильном состоянии и отсутствии сердечной недостаточности беременность возможна, но требует тщательного наблюдения со стороны кардиолога и акушера. Иногда может понадобиться корректировка терапии или временное усиление контроля.

Вакцинация при ревматизме

Прививки допустимы и даже необходимы, особенно вне фазы обострения. Вакцинация от гриппа и других респираторных инфекций снижает риск повторной атаки, вызванной обострением воспалительного процесса на фоне инфекции. При выборе вакцин нужно избегать живых ослабленных, отдавая предпочтение неживым.

Как понять, что ребенка нужно обследовать на ревматизм?

После перенесенной стрептококковой ангины ребенок может начать жаловаться на боли в суставах или у него появляется одышка даже в случаях, когда не было никакой физической нагрузки. Обращение к врачу на этом этапе позволяет начать лечение до того, как воспаление распространится на сердце. Пренебрежение или ожидание, что "пройдет само", могут обернуться серьезными последствиями.

Можно ли заболеть снова и насколько это опасно?

Даже если болезнь однажды отступила, человек может заболеть второй раз. Риск повышается при отсутствии вторичной профилактики, особенно у детей и подростков. Повторное заболевание часто протекает тяжелее, быстрее вовлекает сердце и требует более длительного лечения.

Отличается ли ревматизм у детей и взрослых?

У детей болезнь обычно развивается острее: с высокой температурой, выраженными болями в суставах и яркими воспалительными реакциями. У взрослых течение может быть более стертым, без заметного жара, но с риском постепенного поражения клапанов и хронизации. Именно поэтому диагностика у взрослых иногда запаздывает.

Жизнь ребенка с ревматизмом

После купирования острого состояния ребенок может и должен возвращаться к привычной жизни, включая учебу. Но важно соблюдать щадящий режим, избегать переутомления и строго выполнять все предписания врача. Регулярные медосмотры, корректировка нагрузки и профилактическое лечение позволяют избежать повторных атак.

Наследственность и предрасположенность

Сам по себе ревматизм не передается по наследству, но может наследоваться склонность к бурной иммунной реакции на стрептококковую инфекцию. Если у ближайших родственников был ревматизм или другие аутоиммунные заболевания, важно внимательно следить за ребенком после перенесенных ангин, не откладывать обследование и лечение.

Своевременное лечение ревматизма позволяет избежать тяжелых последствий болезни и жить полноценной жизнью. Важно не пропустить первые признаки и не игнорировать "обычную" ангину. От качества первичного лечения зависит, будет ли у человека в будущем здоровое сердце. Знание симптомов, понимание механизма заболевания и готовность вовремя обратиться к врачу могут оказаться решающими факторами для всей последующей жизни.