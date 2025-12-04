Назван регион России, где жители чаще болеют раком

Жители Красноярского края чаще других россиян болеют онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал депутат краевого Законодательного собрания Алексей Бойков, ссылаясь на заместителя министра здравоохранения Юлию Белоусову. Он отметил, что заболеваемость раком в регионе устойчиво превышает общероссийский уровень.

В то же время на ранних стадиях болезнь выявляется в 85% случаев в Красноярске и примерно в 80% в других районах края.

По данным краевого фонда ОМС, за девять месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли около 790 тыс. жителей региона. У 19 тыс. человек выявили предраковое состояние, еще у 1,5 тыс. – злокачественные опухоли.

В текущем году диспансеризацию прошли 85% подлежащих обследованию. Депутат также сообщил, что более миллиона жителей края не проходили обследования в течение более двух лет.

По данным краевого онкологического диспансера, наиболее часто диагностируемым видом рака у жителей региона является рак молочной железы (11,9% от всех случаев). Далее следуют рак кожи, а затем рак предстательной железы. Затем идут онкология легких и кишечника.

За последние три года заболеваемость раком в Красноярском крае увеличилась более чем на 20%. В 2024 году в регионе насчитывалось 82 508 человек с онкологическими заболеваниями, включая около 500 детей.

В прошлом году от рака скончались 6 040 жителей края. Коэффициент смертности составил 212,6 случая на 100 тыс. населения. Примечательно, что за последнее десятилетие смертность от рака снизилась почти на 22%.

