Эксперты рассказали, кому стоит убрать из аптечки ибупрофен
Ибупрофен — широко доступное безрецептурное лекарство, которое можно приобрести практически в любой аптеке и супермаркете по всей стране. Важно понимать, что препарат подходит не всем. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает, что в восьми ключевых ситуациях люди могут быть не в состоянии принимать его. Об этом пишет Mirror.
Убрать ибупрофен из аптечки стоит в следующих случаях:
- была аллергическая реакция на ибупрофен, аспирин или другой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП);
- язва желудка или она была раньше;
- астма или аллергия (например, сенная лихорадка);
- ветрянка;
- заболевание сердца, печени или почек;
- проблемы со свёртываемостью крови;
- перенесённый инсульт;
- беременность или попытка забеременеть.
В мае 2024-го сообщалось, что в России в инструкцию ибупрофена внесут сведения о новых рисках развития заболеваний.