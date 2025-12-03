Эксперты рассказали, кому стоит убрать из аптечки ибупрофен

Ибупрофен — широко доступное безрецептурное лекарство, которое можно приобрести практически в любой аптеке и супермаркете по всей стране. Важно понимать, что препарат подходит не всем. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает, что в восьми ключевых ситуациях люди могут быть не в состоянии принимать его. Об этом пишет Mirror.

Убрать ибупрофен из аптечки стоит в следующих случаях:

была аллергическая реакция на ибупрофен, аспирин или другой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП);

язва желудка или она была раньше;

астма или аллергия (например, сенная лихорадка);

ветрянка;

заболевание сердца, печени или почек;

проблемы со свёртываемостью крови;

перенесённый инсульт;

беременность или попытка забеременеть.

В мае 2024-го сообщалось, что в России в инструкцию ибупрофена внесут сведения о новых рисках развития заболеваний.