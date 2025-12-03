Эксперты рассказали, кому стоит убрать из аптечки ибупрофен

Ибупрофен — широко доступное безрецептурное лекарство, которое можно приобрести практически в любой аптеке и супермаркете по всей стране. Важно понимать, что препарат подходит не всем. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) предупреждает, что в восьми ключевых ситуациях люди могут быть не в состоянии принимать его. Об этом пишет Mirror.

Убрать ибупрофен из аптечки стоит в следующих случаях:

  • была аллергическая реакция на ибупрофен, аспирин или другой нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП);
  • язва желудка или она была раньше;
  • астма или аллергия (например, сенная лихорадка);
  • ветрянка;
  • заболевание сердца, печени или почек;
  • проблемы со свёртываемостью крови;
  • перенесённый инсульт;
  • беременность или попытка забеременеть.

В мае 2024-го сообщалось, что в России в инструкцию ибупрофена внесут сведения о новых рисках развития заболеваний.