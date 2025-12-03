Из глаза девушки удалили 11-сантиметрового червя

В Румынии под кожей 26-летней девушки месяц скрывался паразит. Об этом пишет Metro.

Пострадавшая обратилась в больницу с жалобой на странные ощущения под веком. Врачи осмотрели глаз девушки и нашли под верхним веком живого червя длиной 11 сантиметров. Его удалось удалить. Этот клинический случай подробно описан в New England Journal of Medicine.

Пациентка рассказала, что месяц назад на ее правом виске появился некий узел. Он исчез, как только она заметила червя под веком. Врачи заявили, что паразит относился к виду Dirofilaria repens. Обычно он заражает людей, которые содержат дома кошек и собак. У девушки действительно есть собака.

Личинки Dirofilaria repens переносят комары. Они оставляют их на месте укуса, после чего те развиваются в полноценных червей.

Ранее сообщалось, что омские медики нашли в глазу у россиянки червя. Они предположили, что личинка попала в организм женщины через комариный укус.