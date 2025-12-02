Тату-мастер оглохла после подтяжки лица

Тату-мастер Анджела Патерсон из Шотландии рассказала о страшных последствиях подтяжки лица. Соответствующий материал приводит The Sun.

48-летняя жительница графства Айршир отметила, что решила омолодиться и поехала в клинику Nordesthetics в городе Каунас в Литве, чтобы сделать подтяжку лица и шеи и блефаропластику. Отмечается, что женщина потратила на поездку и процедуры 8 тысяч фунтов стерлингов (примерно 800 тысяч рублей). При этом, по ее словам, после хирургического вмешательства она оглохла на одно ухо и осталась с перекошенным ртом, шрамами и проблемами с глазами из-за туго затянутых швов.

Патерсон подала официальную жалобу в клинику, но не добилась результатов. Она заявила, что из-за испорченной внешности ее психическое здоровье пошатнулось.

«Это очень травматично. Я больше не выхожу на улицу», — указала британка.

В настоящее время женщина планирует отправиться в Турцию, чтобы сделать повторную операцию и устранить возникшие проблемы. На нее потребуется 7 тысяч фунтов стерлингов (примерно 700 тысяч рублей).

