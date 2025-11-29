Кардиолог объяснил, как отличить обычное похмелье от проблем с сердцем

Определённые симптомы должны вызвать тревогу. Учащённое и неровное сердцебиение после употребления алкоголя может быть не просто безобидным симптомом похмелья, а признаком опасного нарушения работы сердца. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики медицинского центра «UNI Клиник» Анна Новикова.

Специалист объяснила, что приём алкоголя провоцирует выброс адреналина и активизирует симпатическую нервную систему, что приводит к учащённому сердцебиению. У здоровых людей без хронических заболеваний это, как правило, синусовая аритмия. Однако в ряде случаев алкоголь может стать триггером для фибрилляции предсердий — жизнеугрожающего состояния, требующего немедленной медицинской помощи.

«Разница обычной тахикардии и фибрилляции предсердий заключается в ритмичности пульса, — отмечает доктор Новикова. — При фибрилляции пульс аритмичен, нерегулярный».

Врач подчёркивает, что некоторые аритмии невозможно диагностировать без ЭКГ, так как они субъективно ощущаются как обычное учащённое сердцебиение.

Причиной проблем с сердцем может быть не только сам приём спиртного, но и последующая интоксикация, которая вызывает электролитный дисбаланс в организме.

Кардиолог дала чёткие рекомендации на случай, если после употребления алкоголя возникли нарушения ритма:

ограничить физическую активность;

как можно быстрее обратиться к врачу (кардиолог/терапевт/врач общей практики);

полностью ограничить дальнейший приём алкоголя;

пить как можно больше воды, чтобы не усугублять имеющееся обезвоживание организма на фоне алкоголя.