Медики удалили ребенку шестой палец

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице прооперировали трехлетнего пациента, у которого наблюдалась врожденная аномалия кисти - еще один палец. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Добавочный палец вызывал физические и психологические трудности, поэтому после диагностики было решено делать операцию. В ходе успешного хирургического вмешательства врачи удалили палец и создали анатомически верное строение сустава.

Мальчика уже выписали из стационара. Позже ему потребуется повторная операция для удаления металлоконструкции. В будущем функция кисти полностью восстановится.