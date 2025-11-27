Медики удалили ребенку шестой палец

Подмосковные врачи удалили ребенку шестой палец

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице прооперировали трехлетнего пациента, у которого наблюдалась врожденная аномалия кисти - еще один палец. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Добавочный палец вызывал физические и психологические трудности, поэтому после диагностики было решено делать операцию. В ходе успешного хирургического вмешательства врачи удалили палец и создали анатомически верное строение сустава. 

Мальчика уже выписали из стационара. Позже ему потребуется повторная операция для удаления металлоконструкции. В будущем функция кисти полностью восстановится. 

