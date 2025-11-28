Эпидемиолог прокомментировал ситуацию с новыми вирусами в России

Новых выделенных вирусов в России не обнаружено по существующим объективным данным, однако нужно обратить внимание на симптоматику выявляемых заболеваний. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Сегодня в РФ объективно новых выделенных вирусов нет, которые можно связать с ростом или с особенностями заболевания. Но отмахиваться от этого симптома [боли в ушах] не надо, необходимо просто предмет этого поизучать. Надо перепроверить эту особенность, насколько она актуальна с точки зрения объективного количества. Потому что мы с вами нередко слушаем про такие необычные симптомы ОРВИ, как шум в голове или заложенность носа, а потом оказывается, что этого нет [среди массовых жалоб]", - сказал академик.

Онищенко пояснил, что когда выделяется новый вирус, прежде всего, он изучается, а затем информация о нем поступает в массы. Та линейка вирусов, которые циркулируют в РФ, не вызывает тревоги и опасений.

"А что касается нового симптома, боли в ушах, это больше похоже на информационную технологию, когда раскручивается какая-то статистически незначимая тема", - заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация о распространении нового вируса, симптомы которого не похожи на обычное проявление ОРВИ. Среди необычных проявлений отмечались боли в ушах.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сведения о появлении "нового необычного вируса", распространяющегося в России, не соответствуют действительности.