Воздух, вода и тишина: простая защита от простуд

В сезон простуд аптеки предлагают десятки средств для профилактики ОРВИ. Различные мази, спреи, защитные пленки, витамины: список получается довольно внушительным. Однако, по словам врача-отоларинголога Марины Евсиковой, ни одно из этих средств не имеет убедительной доказательной базы. Более того, они могут раздражать слизистую или вызывать аллергию.

Медик объяснила, что наш организм обладает естественной системой защиты. Нос и дыхательные пути постоянно вырабатывают противомикробную слизь, а микроскопические волоски очищают от вирусов и бактерий. Это работает надежнее любой аптечной новинки, отмечает канал «Активный возраст».

Кроме того, некоторые популярные средства могут даже навредить. Препараты, создающие в носу защитную пленку, часто склеивают волоски. При частом использовании они приводят к пересушиванию слизистой и ослаблению местного иммунитета.

Евсикова подчеркнула, что нужно создать правильные условия дома. Влажность воздуха 45-60%, температура не выше 24 градусов и достаточное питье поддерживают слизистые в нормальном состоянии. Солевые растворы помогают увлажнить и очистить нос, но их нельзя часто использовать. Это все работает лучше дорогих аптечных средств.