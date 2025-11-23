В санаториях будут внедряться инновационные программы по лечению боли

В России происходит трансформация системы медицинской реабилитации. В рамках стартовавшего в 2022 году федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" выстраивается комплексная многоуровневая помощь, основанная на принципах бесшовности, межведомственного взаимодействия и индивидуального подхода. На тематическом заседании "Боль: современная трактовка и немедикаментозные способы лечения", организованном Центральным советом по туризму и отдыху (ЦСТЭ) на базе подмосковного санатория "Виктория", ведущие ученые и медики рассказали о новых методах восстановления и способах борьбы с болевым синдромом.

Многоуровневая система реабилитации

Ключевой принцип новой системы реабилитации - трехуровневое восстановление:

"Первый этап - ранняя реабилитация. Начинается в отделении реанимации или остром профильном отделении и продолжается весь период стационарного лечения. Задача - предотвратить осложнения, начать восстановление базовых функций. Второй этап - специализированный. Пациента переводят в профильное отделение или центр медицинской реабилитации, где есть все необходимое для интенсивного восстановительного лечения с использованием передовых технологий. Третий этап - амбулаторный. Важно обеспечить бесшовный переход пациента с этапа на этап", - рассказал замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на недавнем форуме "Национальное здравохранение".

Важнейшим ресурсом для реабилитации и восстановления пациентов становится санаторно-курортное лечение. Директор НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава РФ Наталья Зубарева подчеркнула:

"В действующем порядке организации медицинской реабилитации санаторно-курортные организации поименованы как имеющие право работать на втором и третьем этапах при наличии соответствующих лицензий. Сегодня таким правом уже воспользовались сотни санаториев".

Инновационные подходы к лечению боли

В Центральном совете по туризму и отдыху (ЦСТО) подтверждают: возможности реабилитационной помощи в условиях санатория позволяют сочетать различные способы лечения с благоприятными природными факторами, и это увеличивает эффективность и ускоряет восстановление. На медицинском совете обсуждались новые возможности восстановительного лечения, и центральной темой стала проблема лечения боли, которую Всемирная организация здравоохранения приравнивает к пандемии - сегодня около 1,5 млрд человек в мире страдают от хронического болевого синдрома.

Руководитель ЦСТЭ доктор медицинских наук, профессор Виктор Пугиев обозначил перспективы развития этого направления: "Практику открытия кабинетов лечения боли, которые работают сегодня на базе крупных стационаров, нужно распространить и на систему санаторно-курортного лечения. Это позволит создать новое направление санаторно-курортного лечения и оказывать профессиональную медицинскую помощь многочисленным пациентам с хронической болью".

Известный пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Пироговского университета академик РАН Александр Чучалин представил свое видение, согласно которому борьба с болью должна вестись с позиций индивидуального и комплексного подхода. Особое внимание он уделил проблеме фантомных болей у пациентов, потерявших конечность, с которыми очень трудно справиться и в результате которых страдает нервная система больного. "Первое, что я спрашиваю у пациентов, которые страдают тяжелыми фантомными болями: как вы спите? Ведь болевой синдром, включая и фантомные боли, неизбежно негативно сказывается на сне, на психике, еще более осложняя положение пациента. Сегодня много пациентов с тяжелыми травмами и ранениями. У таких пациентов развиваются фантомные боли, панические атаки", - рассказал Александр Чучалин, подчеркнув, что избавление от фантомных болей - необходимое условие для эффективного протезирования, восстановления двигательной активности пациента и его возвращения к нормальной жизни.

Академик Чучалин также рассказал о перспективных разработках в области использования медицинских газов. Эти методы отличаются безопасностью и высокой эффективностью. В частности, монооксид азота является мощным сосудорасширяющим средством, также активно внедряются в практику методы сухих и пароуглекислых ванн.

Современные технологии в реабилитации

Член-корреспондент РАН, профессор, врач-реабилитолог Геннадий Пономаренко познакомил участников заседания с инновационными методами реабилитации, которые уже сегодня применяются в санаторной практике.

Электросонтерапия и транскраниальная электростимуляция - нормализуют работу центральной нервной системы и уменьшают болевую чувствительность.

Высокоинтенсивная лазеротерапия - эффективно блокирует проводники болевой чувствительности, особенно при мышечных спазмах.

Ударно-волновая терапия - способствует купированию болевого синдрома там, где традиционный массаж может давать обратный эффект.

Микропроцессорная гидротерапия - использует различные газовые и водные среды для направленного терапевтического воздействия.

Водородные ванны - новое направление, эффективно гасящее воспалительные процессы и оксидативный стресс.

Профессор Пономаренко также отметил перспективность нейромоторных технологий, механокинезиотерапии и нормобарической оксигенации с газовыми смесями, дающими иммуномодулирующие, регенеративные и детоксикационные эффекты.

Эксперты отметили, что сегодня эффект от немедикаментозных методов лечения боли сравним с медикаментозным, и в условиях санаторного лечения восстановление происходит быстрее. В будущем в реабилитационных методиках будут все активнее использоваться методы виртуальной реальности и технологии ИИ. Участники совета выразили надежду, что медицину боли сделают отдельным разделом клинической практики.

"Кроме того, мы планируем распространить практику кабинетов лечения боли в наших санаториях. Это позволит создать новое направление санаторно-курортного лечения для пациентов с хронической болью", - сказал профессор Виктор Пугиев.

Таким образом, санаторное восстановление становится важным этапом реабилитации, где органично соединяются современная медицина и благоприятные природные факторы, создавая оптимальные условия для возвращения пациентов к полноценной жизни.